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Экоактивисты облили краской самолеты в аэропорту Берлина

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Фото: скриншот видео
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Экоактивисты из радикального движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) облили краской несколько частных самолетов в аэропорту Берлина. Об этом сообщила в пятницу, 5 мая, федеральная полиция Германии.

«Задержано несколько человек», — говорится в сообщении.

Видеозапись с акции активисты распространили через свои соцсети. На кадрах видно, как участники движения подъехали к одному из самолетов на велосипедах и облили его фюзеляж желтой краской.

Отмечается, что работа воздушной гавани не нарушена.

Как ранее отмечали правоохранители, действия участников «Последнего поколения» становятся всё более радикальными. Так, в начале февраля активисты заблокировали улицы в нескольких городах Германии. Тогда пресс-секретарь движения Эме ван Баален предупредила, что протестующие планируют парализовать всю Германию. Она заявила, что сопротивление в 2023 году «будет больше, чем когда-либо».

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В декабре 2022 года активисты заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Мюнхена, приклеив ладони к асфальту. После этого ее пришлось временно закрыть.

За месяц до этого экоактивисты проникли на рулежную дорожку аэропорта в Берлине. В результате все рейсы были отложены.

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