Экоактивисты окрасили в черный цвет воды Фонтана четырех рек в Риме

В Риме экоактивисты движения «Последнее поколение» вылили в Фонтан четырех рек черную краску. Об этом сообщило агентство NOVA 6 мая.

В результате инцидента вода в фонтане окрасилась в соответствующий цвет.

Примечательно, что краска была сделана на основе древесного угля. Таким жестом защитники экологии продемонстрировали, что выступают против использования ископаемого топлива, так как оно ведет к повышению температуры на поверхности Земли.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Активисты сопротивлялись, но были задержаны.

«Мы переживаем чрезвычайную засуху, которая ставит под угрозу сельское хозяйство, производство энергии <...>. Наше будущее такое же черное, как эта вода: без воды нет жизни, а с повышением температуры мы подвержены засухе», — заявил один из активистов, объясняя сегодняшнюю ситуацию.

Днем ранее активисты этой организации успели совершить акт вандализма и в Берлине. Там они облили краской несколько частных самолетов в аэропорту.

Как ранее отмечали правоохранители, действия участников «Последнего поколения» становятся всё более радикальными. Так, в начале февраля активисты заблокировали улицы в нескольких городах Германии. Тогда пресс-секретарь движения Эме ван Баален предупредила, что протестующие планируют парализовать всю Германию. Она заявила, что сопротивление в 2023 году «будет больше, чем когда-либо».