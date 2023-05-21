Экоактивисты вылили черную краску в фонтан Треви в Риме

Активисты экологического движения «Последнее поколение» вылили черную краску в фонтан Треви в центре Рима. Об этом 21 мая сообщило агентство ANSA.

В акции участвовало около 12 демонстрантов. Они зашли в фонтан с баннером «Не будем платить за ископаемые» и разлили вокруг себя краску, которая, по данным агентства, была сделана на основе древесного угля.

Таким образом активисты призывали к отказу от использования ископаемого топлива, которое ведет к повышению температуры на планете. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

«К счастью, согласно первым оценкам, никакого необратимого ущерба быть не должно, потому что черная краска попала на гидроизоляционный материал, а не на мрамор и ее можно удалить без необратимого ущерба», — сообщил мэр Рима Роберто Гуальтьери.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано, в свою очередь, назвал нападения экоактивистов на исторические памятники избитым ритуалом, который тем не менее сопровождается экономическими издержками и причиняет беспокойство гражданам.

«Я уверен, что парламент вскоре захочет утвердить положение, которое заставит их (активистов. — Ред.) компенсировать огромные расходы, которые каждый раз несет общество», — заявил он.

Ранее, 6 мая, представители движения «Последнее поколение» также вылили в Фонтан четырех рек в Риме черную краску. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Активисты сопротивлялись, но были задержаны.