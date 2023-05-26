Путин предложил декриминализовать некоторые экономические преступления

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, выступил с инициативой декриминализовать некоторые экономические преступления. Соответствующий вопрос будет поднят в том числе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Вот такие, как в народе говорят, «резиновые статьи», как мошенничество, конечно, требуют постоянного внимания к правоприменению и соответствующей реакции. <…> Я просил и коллег <…> подготовить соответствующие предложения, если это удастся всем сделать, может быть, поговорить об этом и на Петербургском экономическом форуме», — подчеркнул глава государства в ходе встречи с членами «Деловой России».

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня.

Тем временем Путин дал правительству и ответственным ведомствам поручение декриминализовать нарушения в сфере ведения бизнеса.

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