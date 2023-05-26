Путин пообещал продолжить снижать административную нагрузку на бизнес

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, пообещал, что государство продолжит снижать административную нагрузку на бизнес.

«Именно при участии деловых кругов в свое время мы начали не точечно, а системно, фронтально снижать административную нагрузку на бизнес, ввели оценку влияния нормативных актов на работу компаний и организаций, сократили количество проверок, упростили отчетности, подачу других обязательных сведений», — отметил глава государства во время общения с членами форума «Деловая Россия».

Путин подчеркнул, что «этот процесс вечный и он никогда не останавливается». Двигаясь в этом направлении, глава государства считает важным опираться на мнение предпринимателей и действовать в их интересах.

«А значит, в интересах коллективов предприятий и в интересах всей нашей экономики, всей страны», — указал Путин.

Он также поручил представить идеи для снижения давления на бизнес РФ до 1 июня 2023 года. С этим он обратился к Российский союзу промышленников и предпринимателей (РСПП). Изменения будут внесены в уголовное законодательство.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 23 марта сообщил, что правительство занимается снижением административной нагрузки на бизнес. Он предложил минимизировать проверки бизнеса, отметив, что полностью их исключить не получится. Как подчеркнул Мишустин, надо не штрафовать предпринимателей, а предупреждать эти нарушения. Глава правительства ключевым инструментом назвал реформу контрольно-надзорной деятельности.

17 марта Мишустин сказал, что в ближайшие восемь лет плановые проверки бизнеса затронут лишь объекты высокого и чрезвычайно высокого риска. Это решение является частью реформы контрольно-надзорной деятельности и позволит сохранить тенденцию на улучшение делового климата в стране, добавил он.