Трудная инспекция: бизнес попросил изменить правила уплаты штрафов

Бизнес просит изменить правила льготной уплаты штрафов: он предлагает давать скидку в 50%, даже если началась прокурорская проверка. Сейчас ее можно получить, только если инспекцию проводит госорган, например МЧС или Роспотребнадзор. Об этом говорится в письме «Опоры России» в Минюст (есть у «Известий»). В «Деловой России» поддерживают предложение коллег. Скидки на штрафы выгодны и государству — увеличивается собираемость платежей, объясняют юристы. Вместе с тем при введении послаблений следует учитывать, было нарушение единичным или многократным.

Льгота не для всех

С июля 2022 года вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП): в соответствии с ними, если проблему выявили в процессе проведения государственного контроля, то предприниматель в течение 20 дней имеет право оплатить штраф со скидкой 50%. Под таким госконтролем подразумевается, например, пожарная проверка (проводит МЧС) или санэпидемконтроль (Роспотребнадзор). Норма действует только в отношении малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций.

Но российский бизнес не может рассчитывать на послабление в виде льготной оплаты административных штрафов, если нарушения были обнаружены во время прокурорской проверки. Об этом говорится в письме «Опоры России» на имя министра юстиции Константина Чуйченко (есть в распоряжении «Известий»).

Деловое объединение указывает, что при одинаковой общественной опасности одни предприниматели имеют право заплатить только половину суммы штрафа, а другие — нет. При этом прокурорская проверка оказывается отягчающим обстоятельством, на которое сам бизнесмен никак не может повлиять.

Организация предлагает отменить зависимость уплаты штрафов со скидкой от механизмов выявления правонарушений. Для этого нужно внести изменения в КоАП, отмечается в документе.

— Все равны перед законом. Права предпринимателей при наступлении ответственности должны быть также уравнены, и неважно, какой государственный орган выявляет правонарушение, — подчеркнул в беседе с «Известиями» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Петровичев.

По его словам, на проблему уже обратила внимание Генеральная прокуратура.

В Минюсте «Известиям» сообщили, что предложения «Опоры России» поступили в ведомство и находятся на рассмотрении. Запросы также были направлены в Генпрокуратуру и Минэк.

В «Деловой России» поддерживают предложение разрешить оплачивать штрафы со скидкой и после прокурорских проверок. Особую актуальность инициатива имеет для небольших компаний, которые зачастую совершают нарушения по незнанию, не имеют квалифицированной юридической помощи и иногда действуют исходя исключительно из предпринимательского чутья без полного знания правового фундамента, отметила член генерального совета организации Екатерина Авдеева.

При этом она подчеркнула, что при введении скидки на уплату штрафов следует исходить из критериев опасности и систематичности нарушений — по аналогии с тем, как сейчас действует система в области дорожного движения. Лицо, совершившее нарушение повторно и тем более многократно, не должно пользоваться льготами.

Пробел в законе

По словам опрошенных «Известиями» юристов, сложившаяся ситуация снижает эффективность сбора штрафов. Как отметили в адвокатском бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», установление разных платежей в зависимости от способа выявления нарушений не отвечает конституционному принципу равенства всех перед законом.

— Льгота на уплату административного штрафа — это метод стимулирования нарушителя добровольно сделать платеж, но в меньшем размере. Это выгодно обоим — нарушитель платит меньше, а государство не тратит деньги на правоохранителей, приставов, судебную систему, — пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Он считает, что предложение «Опоры России» логично и необходимо противоречие устранить. Когда в КоАП вводилась норма о скидках для бизнеса при уплате штрафов, Минюст заявлял, что это позволит существенно снизить административную нагрузку на предпринимателей и воздействие экономических санкций. Также, чтобы поддержать сектор в условиях кризиса, правительство продлило мораторий на проверки на 2023 год.

О необходимости снижения регуляторной и административной нагрузки на российский бизнес заявлял президент Владимир Путин в апреле 2022 года — после ввода санкций. В феврале 2023-го, в послании Федеральному собранию, он добавил, что в стране необходимо декриминализировать ответственность за некоторые экономические преступления.

«Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему», — отметил президент.

Административное давление на большинство предпринимателей серьезно сократилось в период пандемии, когда был введен мораторий на проверки. После прекращения его действия всё вернулось на прежний уровень, отметил председатель экспертного совета по развитию цифровой экономики, технологий и инноваций молодежного парламента Госдумы Алексей Мостовщиков. По его словам, бизнес неоднократно предлагал различные меры по снижению давления, но пока конкретных решений по ним власти не приняли.

Медленно, но стабильно в России устанавливается правовая поддержка предпринимателей благодаря реагированию со стороны властей, отметила Элина Сидоренко, генеральный директор платформы «ЗаБизнес.РФ» (запущена крупнейшими бизнес-объединениями). Однако, по ее словам, остаются проблемы с налоговой нагрузкой, с государственными закупками. Неслучайно прокуратура готовит законопроекты, в которых рассматривается возможность для предпринимателей продолжать их деятельность даже при уголовном преследовании.