Путин до 1 июня поручил представить идеи для снижения давления на бизнес РФ

Президент РФ Владимир Путин до 1 июня текущего года ждет от Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) идеи по внесению в уголовное законодательство изменений для снижения давления на бизнес. Об этом сообщается во вторник, 2 мая, на сайте Кремля.

«Рекомендовать <...> представить предложения по внесению в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство в экономической сфере изменений, предусматривающих снижение избыточного давления на бизнес», — следует из опубликованного перечня поручений.

Уточняется, что это необходимо реализовать в срок до 1 июня.

Ранее, 16 марта, российский лидер в ходе выступления на съезде РСПП предложил учредить премию для наиболее ответственных отечественных компаний. Путин указал, что государство намерено «всячески» поддерживать ответственный бизнес, а также тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов.

В тот день глава государства также отметил, что России удалось компенсировать закрытие западных рынков. Вместе с тем он подчеркнул, что внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого роста. Президент добавил, что сейчас возможностей для бизнеса РФ стало еще больше и это нельзя упускать.

Глава государства также указал, что экономика в РФ приобретает принципиально иное качество и начинает развиваться по новой модели. Отдельно он выделил факт того, что внешнеторговый оборот России в 2022 году вырос более чем на 8%.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.