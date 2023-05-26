Российские автосервисы столкнулись с большим количеством подделок

23% автосервисов в этом году столкнулись с контрафактом. Подделки встречаются среди запчастей и технических жидкостей. Наиболее часто приходят неоригинальные свечи зажигания, детали двигателя, подвески, рулевого управления, а также масла, сообщает телеканал «Известия». Водители сталкиваются с большим количеством поломок из-за фейковых деталей. Отмечается, что по этой причине обращения в сервисы участились на 7,5%. Техцентры, в свою очередь, начали отказывать в обслуживании клиентам, приезжающим со своими деталями.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.