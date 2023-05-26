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Песков прокомментировал итоги встречи Путина с Пашиняном и Алиевым

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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В ходе трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна было дано поручение о встрече профильных вице-премьеров в Москве. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Действительно, вчера президенты Путин, Алиев и премьер-министр Пашинян достигли договоренностей и дали поручение, что профильные вице-премьеры соберутся на следующей неделе <...> в Москве и будут дошлифовывать те вопросы, по которым есть принципиальное понимание, как их решать, но нужно еще договориться по деталям», — сказал он.

Он отметил, что у глав государств есть понимание, как решать данные вопросы, поэтому на рабочем уровне уже не должно возникнуть никаких искусственных препятствий.

Песков отметил, что задачи финализировать все договоренности пока что не стоит. В связи с этим сложно спрогнозировать точную дату подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«Хотя, как говорилось вчера на встрече [Путина, Пашиняна и Алиева], сейчас во многом поменялись обстоятельства, и фактически концептуально эти поменявшиеся обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора», — указал пресс-секретарь президента.

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Накануне российский лидер на встрече с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении отметил, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Он подчеркнул, что препятствия для урегулирования отношений между странами по большому счету являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

Встреча Путина с Алиевым и Пашиняном прошла 25 мая в Кремле.

До этого, 22 мая, Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

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