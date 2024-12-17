Радионова сообщила о загрязнении береговой линии Анапы после ЧП с танкерами

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова 17 декабря сообщила «Известиям», что нефтяные пятна, образовавшиеся после крушения танкеров в Керченском проливе, достигли берегов Анапы.

«На сегодняшний день береговая линия получила загрязнение», — рассказала она.

По словам Радионовой, специалисты Росприроднадзора работают в трех точках, проводятся анализ проб и оценка ситуации.

Ранее в этот день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что нефтепродукты после ЧП с танкерами вынесло на берег на десятки километров.

Накануне Кондратьев сообщил, что в четырех населенных пунктах Кубани после разлива нефтепродуктов введен режим повышенной готовности. Тогда же глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что загрязнений после разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря не было обнаружено.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В том районе наблюдались сильный шквалистый ветер и волнение моря до 7 баллов. В главном управлении (ГУ) МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщили, что в ликвидации происшествия задействованы более 50 человек и 11 единиц техники.

Позднее в МЧС России уточнили, что «Волгонефть-212» сел на мель. С судна были эвакуированы 13 человек. Сообщалось, что двое из них остаются в состоянии средней степени тяжести, еще один человек погиб. По факту происшествия было возбуждено два уголовных дела, одно из которых переквалифицировали на более тяжкий состав.

«Волгонефть-239» сел на мель в районе порта Тамань Краснодарского края. С него эвакуировали всех 14 членов экипажа.

В свою очередь министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов заявил, что пока рано говорить о том, сколько нефтепродуктов попало в море. Часть мазута остается в танкерах, которые находятся на дне моря, и из-за температурных режимов мазут остается на дне. По его словам, водолазы обследуют останки судов и, соответственно, дадут свое заключение.