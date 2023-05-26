Семья Баталова недовольна условным сроком фигурантки дела о хищении

Семья народного артиста СССР Алексея Баталова выразила недовольство тем, что актрисе Наталье Дрожжиной суд назначил условный срок за хищение их имущества, передает корреспондент «Известий» 26 мая.

«Мы довольны отчасти решением суда, но думали, что Дрожжиной назначат реальный срок. <...> Маша (Баталова. — Ред.), например, не согласна в части наказания Дрожжиной», — сказал адвокат потерпевшей стороны Сергей Лукин.

Он отметил, что во время судебного процесса Дрожжина так и не признала свою вину и не компенсировала причиненного вреда.

При этом приговором в отношении еще одного фигуранта дела, отстраненного от должности нотариуса Дмитрия Бублии, по словам защиты, сторона Баталовых довольна

Вместе с тем стало известно, что представитель Дрожжиной обжаловал приговор.

«С приговором мы не согласны и уже подали апелляционную жалобу на судебное решение», — сказал адвокат актрисы Вячеслав Макаров после оглашения решения суда.

Ранее в этот день Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор актрисе Наталье Дрожжиной и ее супругу Михаилу Цивину по делу о хищении имущества у семьи Баталова. Цивина приговорили к пяти годам колонии общего режима, его супругу — к четырем годам условно с испытательным сроком на четыре года.

Нотариусу Дмитрию Бублию, обвиняемому в пособничестве в совершении мошенничества, назначили наказание в виде пяти лет в колонии общего режима, а также лишения права заниматься нотариальной деятельностью в течение трех лет.

В 2019 году шли разбирательства с наследством актера Алексея Баталова. У вдовы артиста Гитаны Леонтенко и тяжелобольной дочери отобрали всё, что оставил им Баталов. Были задержаны артистка Наталья Дрожжина и ее муж Михаил Цивин.

Вдова актера рассказала, что подписала договоры пожизненного содержания «под влиянием обмана», на основании которых Дрожжина получила право распоряжаться собственностью. Бублия, в свою очередь, изготовил документы без соблюдения предусмотренной законодательством процедуры, на основании которых в собственность Цивина и Дрожжиной перешли принадлежавшее дочери Баталова Марии наследство.

Актер Алексей Баталов ушел из жизни 15 июня 2017 года.