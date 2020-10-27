Похоронившие совесть: кто обокрал наследников Баталова

О том, что вдову и дочь великого актера Алексея Баталова обобрали некие аферисты, говорили и писали довольно долго. Наследники, 85-летняя Гитана Леонтенко и 52-летняя Мария Баталова, лишились дорогой недвижимости и крупной суммы денег. Назывались и имена предполагаемых проходимцев: Михаил Цивин и Наталия Дрожжина. И вот, наконец, в понедельник, 26 октября, этим лицам предъявлено обвинение в мошенничестве. В рамках возбужденного по поручению главы СК Александра Бастрыкина уголовного дела они задержаны. Следствие пыталось арестовать чету, но суд принял решение ограничиться запретом на определенные действия до 18 декабря. Подробности — в материале «Известий».

Счета пусты

После смерти легендарного актера в июне 2017 года наследство — недвижимость, личные вещи и банковские счета — перешло к дочери Марии, страдающей тяжелой формой ДЦП, ее интересы представляет мать, вдова Баталова Гитана Леонтенко. В конце августа 2020 года вдова подала в УВД по ЦАО заявление по факту хищения у нее средств и недвижимости. Леонтенко сообщила, что ее знакомые Михаил Цивин и Наталия Дрожжина (они супруги) обманным путем нотариально оформили доверенности, позволяющие распоряжаться имуществом семьи — деньгами, хранящимися на счетах в российских и иностранных банках, недвижимостью. Кроме того, в руках мошенников оказалась личная корреспонденция семьи Баталовых.

Речь в заявлении шла об отчуждении 1/3 в четырехкомнатной квартире в знаменитом Доме на набережной (ул. Серафимовича, 2), расположенной там же мастерской, и еще двух квартирах в престижных районах столицы. Как выяснилось, вся эта недвижимость оказалась в ведении Дрожжиной по договору пожизненного содержания с иждивением. Кроме того, исчезли личные вещи и ценности, оставленные Баталовым семье.

— Открыли банковскую ячейку, где должны были находиться документы, ордена, ценности, — а там пусто! Только часы Алешины золотые остались. Помню, он говорил, что когда будет совсем туго, их можно продать и деньги потратить на массаж Маше , — рассказала журналистам Леонтенко.

Фото: РЕН ТВ Семья Алексея Баталова

По расчетным выпискам из банков выяснилось, что деньги ($107 тыс. и €4) со счетов сняла всё та же Дрожжина.

В беседе с «Известиям» Гитана Аркадьевна сообщила, что никогда не подписывала генеральной доверенности, которая фигурирует в деле.

— Видимо, они мне ее подсунули. За это время я была два раза в реанимации, делали мне операцию на глазах, меняли хрусталик, на кладбище перевозили мою маму в другое место — там везде были какие-то подписи <...> я подписывала им [бумаги], что они могут деньги взять, но они возвращали. А потом не вернули , — говорит вдова Баталова. Подозрение, что с документами что-то нечисто, появилось у Леонтенко после того, как Дрожжина проговорилась, что собирается установить над Марией опеку. Вдова обратилась за помощью к подруге и наняла адвоката.

Дурная репутация

72-летняя Наталия Дрожжина — актриса, в основном игравшая второстепенные и эпизодические роли (например, официантки из кафе «Элефант» в «Семнадцати мгновениях весны» или мамы одной из героинь в фильме «Интердевочка»). В последние годы, впрочем, Дрожжина предпочитала афишировать свою работу на ниве благотворительности и неоднократно подчеркивала свои связи с силовыми структурами.

Похоронившие совесть Гитана Леонтенко и Наталья Дрожжина во время гражданской панихиды по актеру Алексею Баталову, 2017 год Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Возглавляемый Дрожжиной благотворительный фонд «Благор-клуб», согласно уставным документам, занимался предоставлением «социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам». Основанный в 2002 году «Благор-клуб» был исключен из реестра юридических лиц в ноябре 2017-го, но уже в августе следующего года появился благотворительный фонд «Благор» имени Алексея Баталова (зарегистрирован в Доме на набережной). Президентом его числится Гитана Леонтенко, в числе соучредителей, помимо вдовы и ее дочери, значатся адвокат Нарек Костанян, Наталия Дрожжина и Михаил Цивин.

Адвокат Костанян позиционировал себя как юрист фонда Баталова. Он ранее сообщал, что не имел отношения к составлению договора пожизненного содержания с иждивением.

Михаил Цивин и Наталия Дрожжина женаты с 1983 года. За супругами закрепилась дурная слава — они якобы не пропускали похороны известных людей, которые пытались использовать в корыстных целях. Друг семьи Баталовых Юрий Шерлинг во время одного из ток-шоу назвал Дрожжину «профессиональной гробовщицей». По его словам, она использовала «похоронные» знакомства, чтобы завладеть наследством.

Похоронившие совесть Наталья Дрожжина и Михаил Цивин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В свою очередь, Дрожжина и Цивин ранее заявляли, что располагают всеми документами на право управления имуществом Леонтенко и Баталовой. По словам Цивина, после смерти актера возникла необходимость заниматься бытовыми вопросами, что якобы и обеспечивали обвиняемые.

Значение подписи

Договор пожизненного содержания с иждивением — соглашение, в соответствии с которым гражданин передает принадлежащее ему недвижимое имущество в собственность плательщика ренты, а тот в свою очередь обязуется пожизненно содержать с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица, объясняет член Ассоциации юристов России Ольга Эттер.

— Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним. Договором пожизненного содержания с иждивением может быть также предусмотрена оплата плательщиком ренты ритуальных услуг, — говорит специалист.

В договоре должна быть определена стоимость полного объема содержания с иждивением.

Похоронившие совесть Наталья Дрожжина в зале Хамовнического суда Москвы Фото: РИА Новости/пресс-служба Хамовнического суда города Москвы

— Стоимость общего объема содержания в месяц по договору, предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, не может быть менее двух величин прожиточного минимума в конкретном регионе РФ, — говорит юрист.

Такая сделка является алеаторной, то есть соглашением, выгоды и последствия которого не известны в момент его заключения.

— Уже при заключении договора плательщик ренты становится собственником недвижимости. Но стоит заметить, что такая недвижимость будет находиться под обременением, пока жив получатель ренты. Более того, прямо устанавливается право получателя ренты на пользование недвижимостью до самой смерти. Часто такого рода договоры заключают одинокие старики с лицами, которые им родственниками не являются. Имущество по ренте часто передается просто хорошим знакомым, соседям, которым одинокие пожилые собственники могут доверять, — говорит Эттер.

Нередки случаи, когда плательщики ренты недобросовестно выполняют свои обязанности. В таких ситуациях получатель ренты вправе обратиться в суд для расторжения заключенного договора. Основанием будет являться существенное нарушение его условий со стороны плательщика ренты. Наибольшая вероятность расторгнуть договор ренты существует, когда получатель ренты жив и сам выразил свою волю на расторжение. Но иногда договор через суд оспаривают уже наследники получателя ренты после его смерти.

Похоронившие совесть Юрист Михаил Цивин во время избрания меры пресечения в Хамовническом суде города Москвы Фото: РИА Новости/пресс-служба Хамовнического суда города Москвы

— Основания могут самые разнообразные, как связанные с пороками воли, так и с тем, что плательщик ренты не выполнял своих обязательств по договору. Встречались ситуации злоупотреблений и со стороны получателей ренты. Так, они использовали недвижимость как приманку, получали содержание какое-то время. А потом, будучи якобы недовольными, обращались в суд для расторжения. В такого рода договорах плательщик ренты вынужденно должен собирать все документы, подтверждающие предоставление содержания рентополучателю. В отсутствие таких доказательств на руках, договор действительно может быть расторгнут, — говорит Эттер.

Договор пожизненного содержания всегда заключается в нотариальной форме. Нотариус обязан разъяснить сторонам как суть договора, так и весь объем обязательств сторон по нему. Поэтому в гражданском судебном процессе признать нотариально заверенную сделку недействительной бывает крайне затруднительно.

— Если договор всё же будет признан недействительным, то недвижимость возвращается рентополучателю (его наследникам), — сказала «Известиям» Эттер.

Взгляд со стороны