Слив защиты: за что в России сажают адвокатов

Председатель коллегии адвокатов и его возможный сообщник-предприниматель задержаны по подозрению в Оренбурге. Следствие считает, что подозреваемые пытались получить от бизнесмена из Орска 5 млн рублей, обещая, что эти деньги помогут уйти от уголовной ответственности по ранее возбужденному уголовному делу. Подробности криминальной истории и особенности привлечения адвокатов к ответственности — в материале «Известий».

Оренбургские решалы

Нечастый в российской юридической практике случай: по статье о покушении на мошенничество привлечен председатель коллегии адвокатов. 37-летнего правоведа и его предполагаемого сообщника, 41-летнего бизнесмена, задержали в Оренбурге при получении 5 млн рублей от местного коммерсанта.

«По данным следствия, подозреваемые путем обмана убедили предпринимателя из города Орска Оренбургской области в необходимости передать им денежные средства в размере 5 млн рублей под предлогом решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности за совершение преступления по уголовному делу, расследуемому следственными органами Следственного комитета Российской Федерации» , — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Слив защиты Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Деньги обещали потратить на взятки сотрудникам правоохранительных органов за вычетом посреднической комиссии. Фигуранты получили упакованные в пакет из супермаркета стопки пятитысячных банкнот во время встречи в салоне автомобиля.

Следователи считают, что коммерсанта откровенно обманывали, а подозреваемые хотели попросту поделить наличные. Адвокат уже признал свою вину и раскаялся в содеянном. Подробностей расследования следователи официально не сообщают. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору»).

Лицо с особым статусом

Привлечь адвоката к уголовной ответственности сложнее, чем обычного гражданина. Будучи процессуальной фигурой, защитник должен быть и сам защищен от возможных провокаций, фальсификаций и злоупотреблений.

— В соответствии с законодательством Российской Федерации адвокаты обладают особым статусом, предусмотрена особая процедура возбуждения уголовного дела, гарантирующая соблюдение прав и законных интересов защитника, а также его доверителей , — пояснила «Известиям» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Согласно п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката может быть принято лишь руководителем регионального подразделения СКР. Считается, что это позволяет более тщательно исследовать обстоятельства совершенного преступления, учитывая уровень, на котором принимаются подобные решения, рассказывает Спиридонова.

Слив защиты Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Председателя коллегии можно привлечь к уголовной ответственности в том же порядке, что и рядового адвоката.

— Согласно федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» N 63-ФЗ адвокатское объединение создается двумя и более адвокатами и представляет собой некоммерческую организацию. Действует коллегия на основании учредительных документов, устава и договора. Они обязательны для исполнения всеми членами коллегии адвокатов, где председатель является высшим иерархическим звеном, а полномочия регулируются согласно закону, — пояснила член АЮР Асия Мухамедшина.

Важно понимать различие между коллегией адвокатов и Адвокатской палатой региона и, соответственно, между руководителем коллегии и президентом палаты.

— Сообщество адвокатов в каждом субъекте Российской Федерации образует адвокатскую палату, одновременно являющуюся контрольным, регуляторным органом, органом по защите прав адвокатов. При этом все адвокаты обязаны в соответствии с законом об адвокатуре и адвокатской деятельности состоять в адвокатской палате субъекта федерации. Соответственно, члены АП субъекта формируют совет адвокатской палаты, которые из своего состава избирают президента, — говорит Мария Спиридонова.

Срок и потеря источника дохода

В случае привлечения адвоката к уголовной ответственности за совершение умышленного преступления и вступления приговора в законную силу статус адвоката прекращается советом адвокатской палаты субъекта страны в соответствии с ч. 4 п. 1 ст. 17 Закона об адвокатуре.

— Вместе с тем очень важно уточнить, что статус [адвоката] прекращается, а не приостанавливается. Если же лицо примет решение снова приобрести рассматриваемый статус, то такая правовая возможность возникнет у него после погашения или снятия судимости за совершение умышленного преступления, что прямо следует из ст. 9 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», — объясняет Мария Спиридонова. Таким образом, осужденный адвокат теряет право работать в прежнем статусе.

Нередко возникают спорные ситуации по привлечению адвокатов к уголовной ответственности.

— Например, гонорар за дело порой представляется завышенным и [его получение] квалифицируется как мошенничество по ст. 159 УК РФ. Однако предела суммы вознаграждения на законодательном уровне не установлено. Минюст России оказывает поддержку адвокатуре как независимому институту гражданского общества, без которого невозможно функционирование правосудия и обеспечение права граждан на получение квалифицированной юридической помощи в случаях, не основанных на нормах закона, либо преждевременных обвинений в адрес адвокатов, — резюмировала Мухамедшина.

Слив защиты Адвокат Эльман Пашаев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Однако судимость вовсе не ставит крест на карьере адвоката. История Эльмана Пашаева, защищавшего интересы актера Ефремова, красочный тому пример. По данным СМИ, Пашаев в прошлом привлекался по статье о вымогательстве (163 УК РФ), затем квалификацию заменили на самоуправство (ст. 330 УК РФ), за совершение которого он и был осужден. При этом адвокат находился во время следствия под стражей. Однако криминальное прошлое не помешало Пашаеву вернутся к работе; статуса он лишался, по его собственным словам, трижды.

Автор цитаты По данным Федеральной палаты адвокатов России за 2019 год, в стране зарегистрированы 81 612 адвокатов, статус 6794 из них приостановлен. В связи со вступлением в силу решения суда о признании адвоката виновным в умышленном преступлении прекращен статус 49 адвокатов. Еще 50 адвокатов были лишены статуса за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей перед доверителем, 98 — за нарушение профессиональной этики, 159 — за неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом решений органов адвокатской палаты, принятых в их компетенции. За прошлый год на адвокатов в ФПА поступило 2048 жалоб, 644 — из судов и правоохранительных органов.

«Адвокатские» составы

Чаще всего адвокатов привлекают к уголовной ответственности по обвинению в мошенничестве. Сюжет, разворачивающийся в Оренбургской области, — яркая иллюстрация распространенной схемы обмана. Адвокат сообщает доверителю (либо потенциальному клиенту), что располагает административным ресурсом, дружескими связями с должностными лицами и может воспользоваться ими для решения проблемы (уход от ответственности, мягкий приговор, удовлетворение иска и т. п.) Потенциальной жертве мошенничества поясняют, что львиная часть средств уйдет на взятку. Адвокат же забирает деньги себе и ничего не делает, рассчитывая на то, что обманутый клиент не рискнет обращаться в правоохранительные органы.

Однако схема нередко дает сбои. Так, в августе к условному сроку был приговорен за покушение на мошенничество адвокат Михаил Кируше. Он обещал за 1 млн рублей прекратить проверку предприятия, которому оказывал юридические услуги. Бизнесмены деньги дали, но одновременно обратились в УФСБ.

Слив защиты Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

Бывает, что адвокат действительно выступает в роли посредника в коррупционной схеме. Вот только выявить всю цепочку, увы, очень сложно. Тем не менее примеров разоблачений такого «партнерства» должностных лиц и адвокатов с каждым годом всё больше. В Челябинске к штрафу в 1:5 млн рублей приговорен адвокат коммерсанта, передавший крупную взятку следователю, проводившему доследственную проверку. За деньги защитник пытался вернуть уставные документы и добиться вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. В Москве суд приговорил к реальному сроку (5 лет и 5 месяцев) адвоката, через которую следователь вымогал у наркосбытчика взятку в 200 тыс. рублей.