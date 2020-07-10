Адвокатов по делу Ефремова привлекут к ответственности за нарушение этики

В отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, представляющих стороны по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, возбуждены дисциплинарные дела о нарушении профессиональной этики. Об этом сообщила Федеральная палата адвокатов (ФПА) России в пятницу, 10 июля.

Пашаев в комментарии «Известиям» назвал обвинения в нарушении этики бредом.

«Добровинский мог придумать всё что угодно, ему нужен хайп», — заявил он.

В конце июня ФПА уже предупреждала и Пашаева, который защищает Ефремова, и Добровинского, представляющего сторону потерпевших, о недопустимом поведении. Так, оба выступали в СМИ с заявлениями, в которых разглашают адвокатскую тайну, высказывают суждения, несовместимые со статусом адвоката, и «откровенно используют свою причастность к громкому делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре».

Также в палате отметили, что некоторые другие юристы, не участвующие в деле, дают публичные комментарии о его обстоятельствах и рекомендации по ведению. Такое поведение в заявлении ФПА назвали непрофессиональным.

6 июля Пашаев рассказал в эфире канала «Россия 1», что за 20 лет практики его трижды лишали адвокатского статуса. По его словам, это всегда происходило «из-за оппонентов» и он готов к четвертому разу.

8 июня заслуженный артист РФ Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в Москве. Его джип выехал на встречную полосу и протаранил Lada. От полученных травм скончался 58-летний водитель отечественного авто Сергей Захаров.

Медэкспертиза показала наличие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков. По словам очевидцев, актер едва стоял на ногах из-за опьянения. Потерпевшими по делу проходят брат, вдова и два сына Захарова.