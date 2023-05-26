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В МИД РФ заявили о повышении конфликтности в Арктическом регионе

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Фото: Global Look Press/Sgt. Justin Toledo
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Конфликтность в Арктическом регионе повышается, и это вызывает сожаление российской стороны. Об этом 26 мая заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов на круглом столе, посвященном истории российских достижений в Арктике.

Он отметил, что внимание к региону со стороны мирового сообщества в последнее время возросло.

«Геополитически регион тоже становится всё более такой важной площадкой, к сожалению, повышается конфликтность в регионе», — сказал посол.

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Ранее, 14 мая, Корчунов указал, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. Он также отметил усиление курса Запада на противоборство и конфронтацию.

После этого он сообщил, что РФ может выйти из Арктического совета в связи с деструктивной политикой западных государств.

25 апреля Корчунов заявил, что российская сторона сомневается в возобновлении конструктивной работы Арктического совета на фоне политики США и Североатлантического альянса, ведущей к нарастанию конфликтного потенциала в Заполярье.

В ноябре 2022 года Корчунов рассказал в интервью «Известиям», что возрастающая военная активность НАТО в Арктике, в том числе за счет расширения блока, — один из главных вызовов в сфере безопасности в регионе. При этом он подчеркнул, что РФ в своей политике исходит из того, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения.

В августе того же года генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике. Он оправдал это большим стратегическим значением региона.

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