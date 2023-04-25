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В МИД РФ отметили усиление военно-политической напряженности в Арктике

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Политика США и их союзников ведет к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике. Об этом заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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«К сожалению, отмечаем тенденцию к усилению военно-политической напряженности в Арктике. Вследствие активизации в регионе НАТО и его стран-членов видим, как в стратегических документах этих государств и альянса в целом в отношении России на первый план выходят задачи «сдерживания» и противоборства», — сказал дипломат.

По его словам, именно курс США и их союзников «ведет к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике».

«Ситуация «усугубляется неготовностью к инклюзивному диалогу по военной линии в интересах укрепления доверия и повышения предсказуемости в Арктическом регионе», — отметил посол.

Дополнительные риски для региональной безопасности связаны с активизацией деятельности в высоких широтах неарктических государств — членов НАТО, в частности Великобритании, отметил Николай Корчунов.

«Лондон активно выступает за увеличение присутствия альянса в Арктике, что связано с его международно-политическими амбициями и реализацией стратегии «Глобальной Британии», — пояснил дипломат.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Северное слияние: в МИД РФ обеспокоены действиями США в Арктике

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