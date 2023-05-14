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В МИД РФ указали на возможную эскалацию в Арктике из-за действий НАТО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД России, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Не видим признаков улучшения ситуации в области военной безопасности в Арктике. Продолжается экспансия НАТО в этот регион, увеличиваются масштабы проводимых там военных учений альянса, к которым активно привлекаются его неарктические страны-члены. Продолжается наращивание их военного потенциала в высоких широтах», — рассказал он.

Кроме того, Корчунов сообщил об усилении курса Запада на противоборство и конфронтацию. По его словам, они продвигают собственные интересы в Арктике, игнорируя интересы других государств.

Посол отметил, что в таких условиях не исключается возможность эскалации обстановки в Арктическом регионе. Он подчеркнул, что в стратегических документах арктических стран РФ представляют в качестве противника и угрозы безопасности.

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Ранее, 25 апреля, Николай Корчунов сообщил «Известиям», что политика США и их союзников ведет к нарастанию конфликтного потенциала в Арктике. По его словам, дополнительные риски для региональной безопасности связаны с активизацией деятельности в высоких широтах неарктических государств — членов НАТО, в частности Великобритании.

До этого, 16 марта, Корчунов заявил, что РФ крайне настороженно относится к заявлениям США о подготовке к потенциальным конфликтам в Арктике с Россией и Китаем. Он считает, что Арктика — мирный регион и его военное освоение Соединенными Штатами вызывает беспокойство.

30 января издание Military Times сообщило, что Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. По данным обозревателя Меган Майерс, в январе на севере штата Мичиган прошли учения Northern Strike. Их задачей была проверка готовности военных к действиям в условиях низких температур.

Уточнялось, что в учениях также принимали участие силы специального назначения Латвии. Кроме того, в Арктике действуют и союзники США, в частности Норвегия.

До этого, 21 ноября, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов заявил в интервью «Известиям», что возрастающая военная активность НАТО в Арктике, в том числе за счет расширения блока, — один из главных вызовов в сфере безопасности в регионе. При этом он подчеркнул, что РФ в своей политике исходит из того, что в Арктике нет вопросов, требующих военного решения.

В августе 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике. Действия альянса он оправдал большим стратегическим значением региона.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные заявления воспринимаются Россией как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике и «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».

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