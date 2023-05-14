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МИД РФ заявил о возможном выходе из Арктического совета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия может выйти из Арктического совета в связи с деструктивной политикой западных государств. Об этом в воскресенье, 14 мая, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Он прокомментировал нерешенный вопрос с участием РФ в мероприятиях совета в период норвежского председательства.

«Хотел бы отметить, что неприглашение представителей России <...> будет означать нарушение ее прав как страны-члена, и в таком случае продолжение участия нашей страны в деятельности этой организации вряд ли будет возможным», — объяснил Корчунов.

По словам собеседника агентства, с того момента, как полномочия председателя перешли от Москвы к Осло, будущее Арктического совета целиком зависит от действий норвежских властей и других участников.

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Ранее в этот день Корчунов заявил, что наращивание военного потенциала НАТО в Арктике может привести к эскалации в регионе. Он сообщил об усилении курса Запада на противоборство и конфронтацию.

25 апреля Корчунов отметил, что российская сторона сомневается в возобновлении конструктивной работы Арктического совета на фоне политики США и НАТО, ведущей к нарастанию конфликтного потенциала в Заполярье.

До этого, 16 марта, дипломат сообщил, что РФ крайне настороженно относится к заявлениям Вашингтона о подготовке к возможным разногласиям с Москвой и Пекином в Арктике. Он подчеркнул, что Арктика — мирный регион, и его военное освоение Соединенными Штатами вызывает беспокойство.

Еще в августе 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул, что альянс планирует увеличить свое присутствие в Арктике. Он оправдал это большим стратегическим значением региона.

В ответ официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что подобные заявления воспринимаются как выражение намерения по противостоянию РФ и российским интересам в Арктике, в связи с чем «Россия будет обеспечивать свои интересы надежным образом».

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