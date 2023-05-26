В МГИМО усомнились в эффективности Шольца при переговорах между РФ и Западом

В настоящее время Германия в лице ее канцлера Олафа Шольца не может выступать как эффективный переговорщик между Западом и Россией. Об этом 26 мая «Известиям» сказал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Ранее в этот день Шольц сообщил, что планирует со временем снова обсудить с президентом России Владимиром Путиным происходящие события на Украине и провести с ним для этого телефонный разговор.

«Действительно, телефонные переговоры могут состояться. Но учитывая внешнеполитический курс современной ФРГ, направленный на некритичное следование трансатлантическому единству, трудно ожидать, что в этих условиях Шольц может выступать как полноценный переговорщик, как посредник и, в принципе, как лидер одной из западных стран, который может инициативно предлагать те или иные идеи по разрешению украинского кризиса», — сказал политолог.

По его мнению, Путин и Шольц могут обсуждать вопросы, связанные с экономикой.

«Могут обсуждаться вопросы присутствия немецкого бизнеса в РФ — это, пожалуй, единственная тема, где у России и Германии еще сохраняется большое пространство для переговоров и сравнительно большое пространство совместных интересов. Не стоит испытывать завышенных ожиданий от данных телефонных переговоров, поскольку Германия сейчас находится не в том статусе, чтобы представлять собой эффективного переговорщика между странами Запада и Россией», — заключил Соколов.

21 марта газета Rheinische Post написала о регулярном общении Шольца с Путиным. В материале была отмечена вежливость как российского лидера, так и немецкого канцлера. Сам Шольц указал на длительность этих бесед — «иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом».

До этого, в феврале, власти Германии выразили уверенность в необходимости сохранять регулярный контакт с Путиным «в надежде на какие-то подвижки вперед» в кризисе на Украине.

Предыдущий разговор Путина и Шольца проходил 2 декабря 2022 года. Переговоры состоялись по инициативе германской стороны. В разговоре российский лидер также указал на деструктивную позицию западных государств, включая ФРГ, накачивающих Украину вооружением, а также осуществляющих подготовку украинских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.