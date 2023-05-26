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Додик отверг возможность поставок Республикой Сербской оружия Украине

Додик: Республика Сербская не намерена поставлять оружие Украине
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) не будет поставлять вооружение Украине, заявил 26 мая «РИА Новости» президент Милорад Додик.

«Мы видим, как сейчас определенные страны под влиянием и давлением НАТО поставляют свое оружие на Украину. Республика Сербская, безусловно, этого не делает и не намерена этого делать», — отметил он.

Додик добавил, что считает возможным попадание западного оружия, которое поставляется Киеву, на черный рынок европейских стран.

«Коллективный Запад разочарован тем, что теряет свои позиции»
Президент Республики Сербской Милорад Додик — о давлении на нее, антироссийских санкциях, перспективах расчета в рублях и оценке украинского кризиса

Ранее, 25 мая, президент Республики Сербской Милорад Додик заявил в интервью «Известиям», что из-за дружественных отношений с Россией на энтитет растет давление со стороны Запада. Президент отметил, что западные страны используют Украину, чтобы воевать с Россией.

23 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным Додик выразил мнение, что РФ была вынуждена начать спецоперацию на Украине, поскольку предложения Москвы по согласованию гарантий безопасности были отвергнуты западными странами.

В свою очередь, российский лидер поблагодарил Милорада Додика за нейтральную позицию по Украине.

Накануне Додик заявил о необходимости понимать роль России в мировом сообществе и уважать ее. По его мнению, нелюбовь коллективного Запада к России и ее президенту закономерна, ведь РФ не поставляет западным странам дешевые ресурсы, как это было прежде.

До этого, 24 мая, глава немецкого министерства обороны Борис Писториус отметил, что Украина перестанет существовать как государство в случае приостановки поставок вооружения странами Запада.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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