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Президент Республики Сербской заявил об усилении давления из-за Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Республика Сербская (энтитет в составе Боснии и Герцеговины) выстраивает дружественные отношения с Россией, из-за чего на фоне украинского кризиса на энтитет растет давление, заявил в интервью «Известиям» президент Республики Сербской Милорд Додик.

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«Мы придерживаемся принципа, что вооруженных конфликтов — тем более между братскими, близкими народами — безусловно быть не должно, и боевые действия должны остановиться. В данном случае мы видим, как Запад использует Украину, чтобы воевать против России. Мы убеждены, что сама по себе Украина на военном уровне не представляла проблемы для России, но мы понимаем, что там сейчас идет столкновение с западными силами. С другой стороны, мы постоянные и настойчивые друзья России — именно так нас рассматривают на Западе. Поэтому усиливается и вся негативная деятельность по отношению к нам», — сказал Додик.

Милорад Додик 23 мая встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Во время переговоров он заявил, что РФ была вынуждена начать спецоперацию на Украине, поскольку предложения Москвы по согласованию гарантий безопасности были отвергнуты западными странами.

Кроме того, Додик в ходе визита в Россию встретился с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым, а также принял участие в XI международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая проходит 23–25 мая в Московской области.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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