Президент Республики Сербской указал на необходимость проведения РФ спецоперации

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил 23 мая на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что РФ была вынуждена начать спецоперацию по защите Донбасса.

«Россия упорно боролась за рамки безопасности и пыталась и раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать спецоперацию. Я хотел бы пожелать, чтобы она побыстрее закончилась. Мы, конечно, все хотим, чтобы был мир», — сказал Додик.

Додик также добавил, что Республика Сербская не разделяет «истерический» подход Запада по ситуации вокруг Украины.

Ранее в этот же день Путин заявил, что с помощью спецоперации Россия пытается прекратить войну, которая развернута против нее.

Кроме того, Путин подчеркнул стойкость бойцов — участников спецоперации. По его словам, все они, вне зависимости от национальной принадлежности, сражаются за страну.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.