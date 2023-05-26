Врач порекомендовала хранить суши и роллы не более суток

Отравление рыбой может быть крайне опасным, поскольку продукт является идеальной средой для размножения бактерий при неправильном хранении. Об этом в пятницу, 26 мая, заявила «Газете.Ru» врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева.

Она отметила, что испорченная рыба может плохо повлиять на здоровье человека даже в том случае, если была хорошо прожарена.

«Сырую рыбу в холодильнике можно хранить 1–2 дня, а блюда из рыбы в течение суток должны быть употреблены в пищу, в противном случае может развиться отравление. Максимальное хранение блюд японской кухни в условиях холодильника составляет 18–24 часа с момента приготовления», — рассказала врач.

По словам терапевта, употребление в пищу неправильно хранящихся суши и роллов может привести к желудочно-кишечным расстройствам.



Тарадеева сообщила, что такая рыба может быть изначально поражена паразитами, такими как описторхоз, дифиллоботриоз. Симптомами отравления она назвала тошноту, сильную жажду, повышение температуры тела, диарею.

Терапевт порекомендовала не заниматься самолечением, а обязательно обратиться к врачу. При тяжелом отравлении возможна госпитализация в круглосуточный стационар.



Также при отравлении рыбой она посоветовала осуществить промывание желудка, после которого стоит принять сорбент. Он поможет вывести токсины из организма и замедлит их всасывание. Кроме того, важно восполнять потерю жидкости — необходимо пить до 2–3 л воды.

Ранее, 13 апреля, врач-диетолог, физиотерапевт многопрофильного медицинского центра «Медскан» Антонина Леонтьева сообщила, что роллы и суши принято подавать с имбирем и васаби в том числе для того, чтобы снизить риск пищевого отравления.



3 апреля нутрициолог Александра Новикова назвала опасные для здоровья виды рыбы, которые могут содержать токсины и тяжелые металлы. По ее словам, тилапия и пангасиус содержат мусорные токсины и тяжелые металлы.

29 марта врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала роллы отличной средой для размножения кишечной палочки. Она подчеркнула, что такое отравление может привести к серьезным последствиям для здоровья. Врач пояснила, что рис, который является основой данного блюда, хорошо впитывает влагу, что способствует размножению бактерий. Этот процесс может начаться, пока курьер доставляет роллы, даже если их хорошо приготовили.

В тот же день глава Роскачества Максим Протасов сообщил в интервью «Известиям», что организация завершила исследование роллов «Филадельфия», закупленных в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах и службах доставки, а также в торговых сетях. Выяснилось, что в 40% роллов присутствует кишечная палочка.