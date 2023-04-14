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Врач рассказала о пользе имбиря и васаби для профилактики отравления

Диетолог Леонтьева: имбирь и васаби могут снизить риск отравления сырой рыбой в суши и роллах
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Фото: Global Look Press/Greg Sorber
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Роллы и суши принято подавать с имбирем и васаби в том числе для того, чтобы снизить риск пищевого отравления. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог, нутрициолог, физиотерапевт многопрофильного медицинского центра «Медскан» Антонина Леонтьева.

Она пояснила, что в сырой рыбе, которую используют для приготовления этих блюд, могут содержаться токсины, болезнетворные бактерии и паразиты. Паста васаби, в свою очередь, богата изотиоцианатами и обладает нейтрализующими свойствами, но лишь в том случае, если приправа сделана по традиционному рецепту: из корня эвтремы японской.

Имбирь же, по словам эксперта укрепляет иммунитет, стимулирует пищеварение, а кроме того — уничтожает вредные бактерии и даже личинки паразитов. Помимо этого продукт оказывает противовирусное и антиоксидантное действие.

Впрочем, главным условием безопасного употребления сырой рыбы является соблюдение санитарных норм. Во избежание неприятных последствий ее необходимо заморозить и выдержать при минимальной температуре, как минимум, семь дней, а после этого провести гигиеническую обработку.

«Если отравление всё же произошло, необходимо немедленно промыть желудок, выпив большое количество слабого раствора марганцовки или обычной воды, или вызвать рвоту. После этого следует принимать сорбенты, а при повышении температуры тела — жаропонижающие средства. Важно также не забывать пить много жидкости, чтобы избежать обезвоживания организма», — посоветовала Леонтьева.

«В 40% роллов «Филадельфия» обнаружена кишечная палочка»
Глава Роскачества Максим Протасов — о проверках популярных производителей блюд японской кухни, отечественных виски и коньяке, а также проекте «Русская рыба»

Ранее, 3 апреля, нутрициолог Александра Новикова назвала опасные для здоровья виды рыбы, которые могут содержать токсины и тяжелые металлы. По ее словам, тилапия и пангасиус содержат мусорные токсины и тяжелые металлы.

До этого, 29 марта, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина назвала роллы отличной средой для размножения кишечной палочки. Она подчеркнула, что такое отравление может привести к серьезным последствиям для здоровья. Врач пояснила, что рис, который является основой данного блюда, хорошо впитывает влагу, что способствует размножению бактерий. Этот процесс может начаться, пока курьер доставляет роллы, даже если их хорошо приготовили.

В тот же день глава Роскачества Максим Протасов сообщил в интервью «Известиям», что организация завершила исследование роллов «Филадельфия», закупленных в сетевых ресторанах японской кухни, специализированных магазинах и службах доставки, а также в торговых сетях. Выяснилось, что в 40% роллов присутствует кишечная палочка.

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