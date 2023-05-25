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Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана пройдет в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Встреча вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана состоится в Москве через неделю. Об этом 25 мая сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Отмечается, что вице-премьеры обсудят оставшиеся вопросы по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе и порядок пересечения границ.

«Конкретно как раз и будем говорить, какой будет порядок пересечения и какие процедуры будут», — сказал Оверчук журналистам.

По его словам, российская сторона видит, что Азербайджан и Армения одинаково понимают, как должно идти разблокирование транспортных коридоров.

«Сейчас мы говорим о технических деталях. Это очень важные детали, потому что речь идет именно о порядке пересечения границы между Азербайджаном и Арменией, именно о том, как будет осуществляться пограничный, таможенный и иные виды контроля. Это очень важно», — указал вице-премьер.

Также он не исключил, что после переговоров в Москве возможна еще одна встреча лидеров трех стран.

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Ранее в этот день президент России Владимир Путин подчеркнул, что ситуация между Баку и Ереваном движется к урегулированию, несмотря на некоторые сложности. Препятствия, по его словам, являются «чисто техническими вопросами», они преодолимы.

Встреча Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном состоялась 25 мая в Кремле.

Кроме того, президент России провел переговоры с армянским премьер-министром. Путин заявил, что Россия остается привержена трехсторонним договоренностям РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

Также Путин встретился с азербайджанским коллегой после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Алиев поблагодарил российского коллегу за усилия Москвы в деле нормализации отношений Баку и Еревана. Глава российского государства отметил, что отношения Азербайджана со странами ЕАЭС носят серьезный, глубокий характер, торгово-экономические связи развиваются поступательно.

До этого, 22 мая, Пашинян заявил, что Ереван готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения. Он выразил надежду на то, что страны смогут договориться о подписании мирного соглашения в ближайшее время.

Отношения двух стран обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В результате военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В феврале текущего года министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Баку разрабатывают несколько совместных проектов как двустороннего, так и международного характера. По его мнению, подобные проекты говорят о перспективности взаимодействия РФ и Азербайджана в регионе.

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