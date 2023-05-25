У Вооруженных сил (ВС) России есть возможность отрезать снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Часовым Яром рядом с Артемовском (украинское название — Бахмут), что вынудит украинские войска отступить на линию Краматорск — Славянск — Дружковка. Об этом 25 мая в эфире телеканала «Таврия» заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

Накануне он отмечал, что после поражения в Артемовске ВСУ стягивают дополнительные силы и технику в район Часова Яра для удара по флангам российских войск.

Марочко подчеркнул, что Часов Яр — серьезный укрепрайон, там ВСУ готовились с 2014 года.

«Для наших военнослужащих это будет очередная серьезная задача, которую предстоит решить. Единственное, что обнадеживает: есть варианты не заходить в данный населенный пункт. У нас идет активная работа по флангам данного населенного пункта, и, по сути, мы можем отрезать снабжение со стороны украинских боевиков», — добавил Марочко.

По его мнению, если украинские боевики хотят выжить, то им придется выйти из Часова Яра «на довольно удаленное расстояние».

Ранее в четверг в Донецкой Народной Республике (ДНР) заявили, что существует большая вероятность, что Вооруженные силы Украины предпримут попытку совершить атаку, чтобы отбить Артемовск у российских войск.

Накануне Марочко сообщил, что в район города Часов Яр прибыли новые украинские подразделения, ВСУ наращивают вооружение и бронетехнику.

О полном взятии Артемовска российскими силами стало известно 20 мая.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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