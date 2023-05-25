Реклама
Прямой эфир
Армия
Истребители Су-35 и Су-27 сопроводили два летевших к границе РФ бомбардировщика США
Спорт
Швейцария проиграла Германии в четвертьфинале ЧМ-2023 по хоккею
Мир
Шольц пообещал усиливать санкции против России
Общество
Скончался один из пострадавших от взрыва в центре Луганска 15 мая
Общество
Лихачев заявил о финальной стадии плана МАГАТЭ по обеспечению безопасности ЗАЭС
Мир
В США раскрыли планы Украины после получения истребителей F-16
Мир
Армия Израиля сообщила о сбитом беспилотнике со стороны Ливана
Общество
Новые регионы включат в карту России в материалах ЕГЭ по географии
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Экономика
Патрушев назвал условие для ликвидации голода в нуждающихся странах
Мир
Путин указал на выстраивание отношений Москвы и Баку на принципах равноправия
Происшествия
Двое детей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

Суд оправдал отсидевшего 13 лет за чужое преступление пенсионера из Уфы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный суд России отменил приговор и оправдал пенсионера из Уфы Фатхулла Исхакова, который отсидел в тюрьме 13 лет за чужое преступление.

Мужчина был осужден за нападение на трех женщин в 1959 году. Настоящий преступник оговорил Исхакова в суде, и того арестовали. После выхода на свободу пенсионер начал доказывать свою невиновность.

В результате следователи установили, что доказательства вины пенсионера были сфальсифицированы. Однако прокуратура не давала согласия на пересмотр дела для полного оправдания россиянина.

25 мая Верховный суд отменил приговор и оправдал мужчину.

«Не знаю, как передать вам такие чувства человека, такое страдание, переживание, неизвестно чего ожидания 64 года. <…> Вот я надеюсь сегодня, дай бог, мне удастся поставить точку», — сказал Исхаков перед началом заседания.

Он также добавил, что «время является лучшим свидетелем».

Путевые застенки: «отравитель из электричек» признался еще в 22 убийствах
В деле серийного убийцы Алексея Выговского появились новые эпизоды

Ранее, 13 декабря 2022 года, стало известно, что в Ленинградском областном суде оправдали 57-летнего жителя Кингисеппа, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки, которое произошло 14 лет назад. По версии следствия, мужчина встретил девочку у парка, пригласил к себе домой, после чего изнасиловал и задушил. Труп ребенка он отнес в парк. Присяжным не удалось доказать причастность мужчины к преступлению, и он был оправдан.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023