Суд оправдал отсидевшего 13 лет за чужое преступление пенсионера из Уфы

Верховный суд России отменил приговор и оправдал пенсионера из Уфы Фатхулла Исхакова, который отсидел в тюрьме 13 лет за чужое преступление.

Мужчина был осужден за нападение на трех женщин в 1959 году. Настоящий преступник оговорил Исхакова в суде, и того арестовали. После выхода на свободу пенсионер начал доказывать свою невиновность.

В результате следователи установили, что доказательства вины пенсионера были сфальсифицированы. Однако прокуратура не давала согласия на пересмотр дела для полного оправдания россиянина.

25 мая Верховный суд отменил приговор и оправдал мужчину.

«Не знаю, как передать вам такие чувства человека, такое страдание, переживание, неизвестно чего ожидания 64 года. <…> Вот я надеюсь сегодня, дай бог, мне удастся поставить точку», — сказал Исхаков перед началом заседания.

Он также добавил, что «время является лучшим свидетелем».

Ранее, 13 декабря 2022 года, стало известно, что в Ленинградском областном суде оправдали 57-летнего жителя Кингисеппа, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 10-летней девочки, которое произошло 14 лет назад. По версии следствия, мужчина встретил девочку у парка, пригласил к себе домой, после чего изнасиловал и задушил. Труп ребенка он отнес в парк. Присяжным не удалось доказать причастность мужчины к преступлению, и он был оправдан.