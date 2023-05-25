Карантин из-за кори ввели в МГИМО

В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) ввели карантин из-за первого зарегистрированного заболевшего корью. Об этом рассказали в четверг, 25 мая, «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Специалистами определен круг контактных лиц, приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время организована вакцинация студентов и преподавателей, которые ранее не переносили корь.

В ведомстве также дополнили, что первая заболевшая — это студентка третьего курса. Сотрудники Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование.

Пресс-служба МГИМО подтвердила ТАСС информацию о том, что все студенты переведены на дистанционное обучение до 13 июня.

В этот день также глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что количество зарегистрированных случаев кори в России снизилось двукратно, ситуация стабилизировалась. По ее словам, это связано с большим комплексом проведенных противоэпидемических мероприятий.

Ранее, 17 мая, ученые Роспотребнадзора определили вариант вируса кори, который сейчас доминирует в России, — D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США. В ведомстве пояснили, что принадлежность вируса кори к тому или иному генотипу не влияет на клиническое течение заболевания и на степень заразности, но учитывается при организации дополнительных мероприятий.

До этого, 15 мая, сообщалось, что Минобрнауки России и Роспотребнадзор разработали рекомендации для вузов по профилактике кори. Им посоветовали не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже.

В апреле в Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина объявляли внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля из-за кори в одном из общежитий вуза. Тогда сообщалось, что был выявлен один случай заболевания.