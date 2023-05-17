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Роспотребнадзор определил доминирующий вариант вируса кори в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Ученые Роспотребнадзора определили вариант вируса кори, который сейчас доминирует в России. Об этом в среду, 17 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным молекулярно-генетических исследований, проведенных учеными научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, расшифрован преобладающий геновариант вируса кори — D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США, что свидетельствует о распространенности этого варианта в мире», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что принадлежность вируса кори к тому или иному генотипу не влияет на клиническое течение заболевания и на степень заразности, но учитывается при организации дополнительных мероприятий. В частности, знание генотипа вируса кори позволяет проследить его циркуляцию, в том числе определить пути проникновения вируса из других стран.

До этого в Роспотребнадзоре перечислили некоторые симптомы заражения корью. Среди них — отек век и одутловатость лица, которые могут появиться на третий-четвертый день, хотя сыпи еще может не быть. Воспаление, как правило, возникает чуть позже и продолжается в течение трех-четырех дней.

Ранее сообщалось, что случаи кори были завезены в Россию из стран ближнего зарубежья. В начале мая единичные очаги заболевания были зафиксированы в Москве. Как отметили в столичном департаменте здравоохранения, практически все заболевающие — это не привитые против кори граждане.

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Там же напомнили, что в столице можно бесплатно пройти вакцинацию от кори. Прививку могут сделать дети и взрослые от 18 до 35 лет, если ранее они не болели и не делали прививки. Кроме того, прививают граждан от 36 до 55 лет, кому это положено по профессии — сотрудников общепита, социальной сферы и сферы услуг, а также мигрантов, прибывших с территорий с неблагополучной эпидобстановкой.

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