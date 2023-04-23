Роспотребнадзор рассказал о симптомах кори

На третий-четвертый день у пациентов, заболевших корью, наблюдаются отек век и одутловатость лица, однако сыпи еще нет. Об этом в воскресенье, 22 апреля, рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

Кроме того, в этот период времени у больных появляются такие симптомы, как заложенность в носу, сухой кашель, повышенная температура тела, плохой аппетит и слабость, сообщило ведомство агентству «РИА Новости».

Отмечается, что сыпь наблюдается на третий-пятый день и продолжается в течение трех-четырех дней. Начало воспаления происходит за ушами и в центре лица. После сыпь доходит до всего лица, шеи и верхней части груди. Спустя сутки она распространяется на туловище, руки, бедра, а на третий — на предплечье, голени и стопы.

В пресс-службе Роспотребнадзора также добавили, что на четвертый-пятый день с начала сыпи у пациента происходит период пигментации. Так, высыпания становятся буровато-коричневого оттенка, температура тела больного корью снижается, уменьшаются кашель и насморк, а также улучшается самочувствие.

4 апреля на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи руководитель ведомства Анна Попова поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых.

20 апреля в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России сообщили, что разработали новую тест-систему, которая позволяет выявить вирус кори за несколько дней до появления симптомов.

В тот день, в свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что первое проявление кори — это высокая температура. Также могут быть конъюнктивиты, боли в мышцах, сильная и резкая слабость и недомогание.