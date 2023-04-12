В РГУ нефти и газа имени Губкина ввели внеплановые каникулы из-за кори

В Российском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина объявили внеплановые каникулы с 12 по 16 апреля из-за кори в одном из общежитий вуза. Об этом в среду, 12 апреля, сообщается на сайте университета.

В сообщении отмечается, что в вузе проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.



«В связи с этим объявлены внеплановые каникулы на указанные дни. Доступ в здание университета для студентов закрыт», — пояснили в университете.

Студентов вуза предупредили о необходимости пройти вакцинацию и предоставить подтверждающие документы.

По данным Роспотребнадзора, случай заболевания корью был выявлен 11 апреля в одном из пяти общежитий университета. После этого общежитие было закрыто на карантин, а в вузе началось эпидемиологическое расследование. В настоящее время приняты меры по недопущению распространения болезни, определен круг лиц, контактировавших с заболевшим студентом. В Роспотребнадзоре также уточнили, что в вузе будет введен дистанционный режим обучения на 21 день.

Ранее в этот день в Роспотребнадзоре рассказали, что после контакта с больным корью необходимо в течение 72 часов пройти иммунизацию, чтобы избежать заболевания. В рамках национального календаря профилактических прививок иммунизация населения против кори проводится в муниципальных медицинских организациях безвозмездно.

6 апреля врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что наиболее грозное отдаленное осложнений кори, которое встречается в основном у взрослых, — это подострый склерозирующий панэнцефалит, неуклонно ведущий к летальному исходу.

Кроме того, 4 апреля на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи главный государственный санитарный врач РФ и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых.