Роспотребнадзор назвал сроки вакцинации при контакте с больным корью

При контакте с больным корью для того, чтобы избежать заболевания, иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в течение первых 72 часов с момента выявления больного. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора в среду, 12 апреля.

В ведомстве добавили, что иммунизация населения в рамках национального календаря профилактических прививок, в том числе против кори, проводится в муниципальных медицинских организациях безвозмездно.

«В рамках подчищающей иммунизации против кори среди населения Российской Федерации и трудовых мигрантов прививают лиц из числа детского и взрослого населения не болевших корью, не получивших прививки против кори (не привитых против кори, лиц старше 6 лет, привитых против кори однократно) в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, не имеющих сведений о прививках против кори», — уточнили в ведомстве в беседе с RT.

Иммунизация против кори проводится во всех субъектах страны вне зависимости от наличия случаев заболевания корью в регионе. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эта мера направлена на создание устойчивого коллективного иммунитета к кори для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по кори на всей территории России.

Специалисты отмечают, что при отсутствии сведений о прививках возможно проведение серологического исследования крови на наличие антител, которое можно пройти в поликлинике по месту жительства в случае предоставлении такой услуги или в любой аккредитованной на данный вид деятельности лаборатории на коммерческой основе.

Ранее в этот день в управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Москве подтвердило информацию о случае заболевания корью в Российском государственном университете (РГУ) нефти и газа имени Губкина, передает агентство городских новостей «Москва».

Вуз будет переведен на дистанционные режим обучения на три недели, начато эпидемиологическое расследование, передает НСН.

Ранее, 6 апреля, врач-инфекционист, к.м.н., главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал «Известиям», что наиболее грозное отдаленное осложнений кори, которое встречается в основном у взрослых, — это подострый склерозирующий панэнцефалит, неуклонно ведущий к летальному исходу.

4 апреля на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. Отмечалось, что в этой связи главный государственный санитарный врач РФ и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых.

В декабре 2022 года вспышка кори была зарегистрирована в Новосибирской области. По данным на 23 января, корью за последнее время заболели 65 взрослых и 30 детей. В контакте с заболевшими были не менее 17 тыс. жителей Новосибирской области. В Новосибирске первым заболевшим был приезжий из Средней Азии. В связи с этим в регионе началась массовая вакцинация.