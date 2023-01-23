Прививки от кори сделали 4 тыс. жителей Новосибирской области

В Новосибирской области проводится массовая вакцинация против кори. Дополнительную иммунизацию прошли свыше 4 тыс. человек.

По словам главы регионального Роспотребнадзора Александра Щербатова, речь идет о вакцинации непривитых граждан, а также людей, не болевших корью. Об этом сообщает VN.ru. При этом не все родители готовы прививать детей.

По последним данным, корью за последнее время заболели 65 взрослых и 30 детей. В контакте с заболевшими были не менее 17 тыс. жителей Новосибирской области. В Новосибирске первым заболевшим был приезжий из Средней Азии.

Массовая вакцинация началась в регионе в декабре с выявлением случаев заболевания. В прошлый раз вспышка кори в Новосибирской области отмечалась в 2019 году, тогда заболели 39 человек.