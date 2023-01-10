Новые очаги заболевания корью выявили в Новосибирской области

Медики выявили новые очаги кори на территории Новосибирской области. На этот раз опасное заболевание диагностировали у жителей Бердска.

На территории города действует четыре очага, уточнила главврач Бердской центральной городской больницы Елена Тоцкая. Ситуация находится под контролем регионального Роспотребнадзора. Причиной распространения инфекции является отсутствие прививок. Тоцкая уточнила, что не все родители соглашаются вакцинировать детей, пишет VN.ru.

В конце 2022 года в Новосибирске было выявлено 14 случаев заболевания корью. В связи с этим Роспотребнадзор объявил о массовой вакцинации. Врачи напоминают, что при отсутствии прививки человек заболеет после контакта с инфицированным. Болезнь сопровождается высокой температурой и сыпью, высока вероятность осложнений.

В прошлый раз вспышка кори в Новосибирской области отмечалась в 2019 году, когда заболели 39 человек.