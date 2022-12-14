Пять случаев заболевания корью выявили в Новосибирской области

За месяц в Новосибирской области зарегистрировано пять случаев заболевания корью. Все пациенты ранее не ставили прививки.

По словам главного врача детской инфекционной больницы Татьяны Комиссаровой, на текущий момент на лечении находится один ребенок. Об этом сообщает VN.ru.

Корь считается крайне заразной вирусной инфекцией. Заболевание проявляется температурой, насморком, конъюнктивитом и сыпью. У взрослых болезнь протекает тяжелее, чем у детей, и может привести к пневмонии и энцефалиту. Плановая вакцинация детей проводится в один год, ревакцинация — в шесть лет.

Вспышку кори в Новосибирской области ранее регистрировали в 2018 году. Тогда заболели восемь детей и 18-летняя девушка. Все заболевшие прибыли из другого региона. В феврале 2019 года корь диагностировали у 39 человек, большинство из которых входят в одно из религиозных сообществ.