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В России двукратно уменьшилось число зафиксированных случаев кори

Попова: количество зарегистрированных случаев кори в России снизилось двукратно
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Количество зарегистрированных случаев кори в России снизилось двукратно, ситуация стабилизировалась. Об этом 25 мая заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ситуация по кори стабилизировалась. Если говорить об оценке «неделя к неделе», мы видим двукратное уменьшение числа зарегистрированных случаев», — сказала она.

По словам главы ведомства, это связано с большим комплексом проведенных противоэпидемических мероприятий. Положительный эффект дает и подчищающая иммунизация (вакцинация непривитых и не болевших корью ранее, а также однократно привитых) и активность регионов в противодействии заболеванию.

При этом Попова подчеркнула, что скоро наступает сезон отпусков, поэтому важно защитить себя от инфекций с помощью вакцин.

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Ранее, 17 мая, ученые Роспотребнадзора определили вариант вируса кори, который сейчас доминирует в России — D8 8248. Идентичные штаммы вируса также выявлены в Швеции и США. В ведомстве пояснили, что принадлежность вируса кори к тому или иному генотипу не влияет на клиническое течение заболевания и на степень заразности, но учитывается при организации дополнительных мероприятий.

До этого, 15 мая, сообщалось, что Минобрнауки России и Роспотребнадзор разработали рекомендации для вузов по профилактике кори. Им посоветовали не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже.

4 апреля на селекторном совещании с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора сообщили, что ситуация по кори в России контролируемая, однако есть регионы, где уровень заболеваемости вырос. В этой связи Попова поручила активизировать работу по вакцинации непривитых и ранее не болевших граждан, а также привитых однократно детей и взрослых.

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