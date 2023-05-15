Вузам РФ рекомендовали не допускать к занятиям студентов с признаками ОРВИ
Минобрнауки России и Роспотребнадзор разработали рекомендации для вузов по профилактике кори. Об этом сообщила пресс-служба министерства в понедельник, 15 мая.
«Университетам следует не допускать к посещению занятий студентов и сотрудников с признаками острых респираторных вирусных инфекций и с высыпаниями на коже. При ухудшении самочувствия обучающимся и преподавателям рекомендуется воздержаться от посещения образовательной организации и обратиться к врачу», — сказано в заявлении.
Высшим учебным заведениям следует проинформировать студентов об инфекции и мерах ее профилактики, а также рассмотреть вариант перевода учащихся на дистанционное обучение при выявлении заболевших.
Первым проявлением кори является высокая температура. Также болезнь может проявляться конъюнктивитом, болью в мышцах, недомоганием. Сыпь проявляется позже и в основном охватывает верхнюю часть тела. Корь отличается высокой заразностью.
Ранее, 10 мая, школу в Кумертау (Республика Башкортостан) перевели на дистанционный формат обучения в связи с выявленным случаем кори. По данным специалистов, на 4 мая в республике было зафиксировано 25 случаев кори. Первые заболевшие возвращались из-за границы — Египта и Таджикистана. Далее болезнь распространялась во время семейных контактов.