Школу в Башкирии перевели на удаленку из-за случая кори

Школу в Кумертау (Республика Башкортостан) перевели на дистанционный формат обучения в связи с выявленным случаем кори. Об этом сообщает «МедиаКорСеть» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Такие меры принимаются, чтобы предотвратить распространение инфекции. Специалисты отмечают, что на 4 мая в республике было зафиксировано 25 случаев кори. Первые заболевшие возвращались из-за границы — Египта и Таджикистана. Далее болезнь распространялась во время семейных контактов.

Также карантин по кори действует в уфимской больнице № 22. Перед госпитализацией всех пациентов тестируют на наличие антител.

Ранее сообщалось, что в Уссурийске для больных корью подготовили инфекционный госпиталь. Он будет принимать пациентов на базе Центральной районной больницы.