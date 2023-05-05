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Инфекционный госпиталь для заболевших корью подготовили в Уссурийске

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Отдельный инфекционный госпиталь для больных корью подготовили в Уссурийске (Приморский край). Соответствующее решение принято министерством здравоохранения региона.

По данным ИА UssurMedia, пациентов принимает инфекционное отделение Уссурийской центральной районной больницы. Для заболевших корью и для граждан с подозрением на болезнь выделен целый этаж.

В правительстве Приморья подчеркнули, что ситуация с распространением кори в регионе является спокойной и благополучной. Выявлен один семейный очаг заболевания, случай является завозным. Кроме того, две школьницы заболели после поездки в Новосибирск. Всего зарегистрировано семь заболевших корью в Артеме и Арсеньеве, пишет VostokMedia. Все пациенты прошли лечение и выписаны.

В Брянской области в начале мая впервые с 2019 года зарегистрировали случай заболевания корью. Заразились двое взрослых, которые вернулись из-за границы.

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