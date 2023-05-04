Первый за четыре года случай кори зарегистрировали в Брянской области

В Брянской области впервые с 2019 года зарегистрировали случай заболевания корью. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на Роспотребнадзор региона.

По данным ведомства, корью заразились двое взрослых. Они вернулись в регион из-за границы. Чтобы предотвратить распространение болезни, проведены санитарные мероприятия, в том числе вакцинация контактных лиц.

В Брянской области имеется достаточный запас вакцины против кори. Выполнено обследование примерно 100 человек, которые находились в контакте с заболевшими.

Первым проявлением кори является высокая температура. Также болезнь может проявляться конъюнктивитом, болью в мышцах, недомоганием. Сыпь проявляется позже и в основном охватывает верхнюю часть тела. Корь отличается высокой заразностью.