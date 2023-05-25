Мишустин отметил крепнущие отношения РФ и Китая вопреки всем санкциям

Отношения России и Китая становятся всё более крепкими, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов. Об этом 25 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ по итогам своей поездки в Пекин.

«Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения, и сейчас они крепнут, несмотря на все санкции и действия наших оппонентов», — отметил премьер-министр.

Как рассказал Мишустин, его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и новым премьером Госсовета Ли Цяном были посвящены реализации ранее достигнутых в марте договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Они касаются создания новых технологий, инноваций, развития, наращивания и увеличения грузоперевозок, вопросов формирование независимой системы финансовых расчетов. Также обсуждалось и взаимодействие между двумя странами в сферах образования, науки, культуры и всего того, что способствует укреплению связей между людьми.

«Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что всё, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов», — подчеркнул Мишустин.

Ранее 25 мая официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин заявила, что власти КНР по итогам визита Мишустина в Пекин намерены активно повышать качество и наращивать масштабы сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере.

Китайская газета Global Times написала о том, что рост качества российско-китайского торгово-экономического сотрудничества в сочетании с полным запасом нефти открывает для обеих стран более широкое будущее. Газета подчеркнула, что масштаб и уровень российской делегации, а также число предпринимателей, сопровождавших Мишустина, стали редкостью за последние годы.

В свою очередь премьер-министр РФ заметил, что Россия и Китай дадут совместный отпор устремлениям ряда стран Запада навязывать свою волю при помощи санкций. Вместе с тем он добавил, что Москва и Пекин создадут благоприятные условия для уверенного продвижения к общим стратегическим целям.

Мишустин прибыл в Пекин 23 мая для встречи с официальными лицами страны. В ходе двухдневного визита и российская сторона, и китайская не раз приветствовали расширение экономического сотрудничества. В этой связи Мишустин спрогнозировал увеличение товарооборота в 2023 году выше отметки в $200 млрд.

Итогами переговоров стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и др.