Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские силы пресекли деятельность четырех украинских ДРГ в зоне спецоперации
Армия
ВС РФ уничтожили до 270 украинских военных на донецком направлении
Общество
Карантин из-за кори ввели в МГИМО
Мир
На Украине лишили генсека СССР Брежнева звания почетного гражданина Киева
Политика
Песков заявил о поддержке США террористического режима Киева де-юре и де-факто
Экономика
Правительство РФ подготовило Концепцию технологического развития до 2030 года
Мир
Лукашенко поблагодарил Путина за решение разместить ядерное оружие в Белоруссии
Происшествия
Украинские боевики выпустили 10 ракет из РСЗО по Пантелеймоновке в ДНР
Мир
В Норвегии призвали не приближаться к «российскому киту-шпиону»
Мир
Зеленский уволил начальника управления СБУ в Хмельницкой области
Мир
Киевская область и еще семь регионов Украины частично обесточены
Авто
Дилерские центры китайского бренда Hongqi откроются в России в июне

Мишустин отметил крепнущие отношения РФ и Китая вопреки всем санкциям

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отношения России и Китая становятся всё более крепкими, несмотря на санкции западных стран и действия оппонентов. Об этом 25 мая заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ по итогам своей поездки в Пекин.

«Наши страны связывают исторические отношения дружбы и взаимного уважения, и сейчас они крепнут, несмотря на все санкции и действия наших оппонентов», — отметил премьер-министр.

Как рассказал Мишустин, его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и новым премьером Госсовета Ли Цяном были посвящены реализации ранее достигнутых в марте договоренностей между президентом РФ Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Они касаются создания новых технологий, инноваций, развития, наращивания и увеличения грузоперевозок, вопросов формирование независимой системы финансовых расчетов. Также обсуждалось и взаимодействие между двумя странами в сферах образования, науки, культуры и всего того, что способствует укреплению связей между людьми.

«Очень важно двигаться вперед, чтобы вывести взаимодействие на новый уровень. Обращаю внимание, что всё, о чем договорились ранее лидеры государств, должно быть реализовано и доведено до конкретных результатов», — подчеркнул Мишустин.

Прорваться в Китай: почему Поднебесная не покупает пшеницу из России
Сможет ли РФ обеспечить поставки своего зерна на восточноазиатский рынок

Ранее 25 мая официальный представитель министерства коммерции Китая Шу Цзюэтин заявила, что власти КНР по итогам визита Мишустина в Пекин намерены активно повышать качество и наращивать масштабы сотрудничества с Москвой в торгово-экономической сфере.

Китайская газета Global Times написала о том, что рост качества российско-китайского торгово-экономического сотрудничества в сочетании с полным запасом нефти открывает для обеих стран более широкое будущее. Газета подчеркнула, что масштаб и уровень российской делегации, а также число предпринимателей, сопровождавших Мишустина, стали редкостью за последние годы.

В свою очередь премьер-министр РФ заметил, что Россия и Китай дадут совместный отпор устремлениям ряда стран Запада навязывать свою волю при помощи санкций. Вместе с тем он добавил, что Москва и Пекин создадут благоприятные условия для уверенного продвижения к общим стратегическим целям.

Мишустин прибыл в Пекин 23 мая для встречи с официальными лицами страны. В ходе двухдневного визита и российская сторона, и китайская не раз приветствовали расширение экономического сотрудничества. В этой связи Мишустин спрогнозировал увеличение товарооборота в 2023 году выше отметки в $200 млрд.

Итогами переговоров стал ряд подписанных соглашений. В их числе экспорт пшена и лекарственных трав из РФ в Китай, углубление инвестиционного сотрудничества между Минэкономразвития РФ и министерством коммерции КНР, проведение совместных мероприятий в сферах медицины, транспорта, строительства, образования и др.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023