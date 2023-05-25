Американские боевые самолеты F-16 будут уничтожены в случае передачи Украине. Об этом подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«F-16 — это не самолет-невидимка, его можно заметить, он крайне уязвим как для российских С-300, С-400, так и для МиГ-31 и Су-35», — сказал военный.

По словам Дэвиса, F-16 «уничтожат так же, как и украинские МиГ-29», передает RT.

Накануне замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сказал, что истребители F-16 станут для России законной целью в случае их поставок Западом Украине для боев в зоне спецоперации.

В тот же день генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о поставках Украине истребителей F-16 пока еще не решен. Он подчеркнул, что это будет зависеть от развития боевых действий, сообщает телеканал «360».

23 мая официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что поставки истребителей F-16 на Украину будут осуществляться в долгосрочной перспективе. Тогда же газета Politico написала, что Нидерланды могут стать первой европейской страной, которая передаст Украине истребители F-16.

21 мая президент США Джо Байден сообщил, что изложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому планы западных стран по обучению летчиков управлению F-16 и другими военными самолетами. Зеленский в ответ поблагодарил Байдена за финансовую помощь, оказанную Киеву, которая уже составила $37 млрд, и за новый пакет военной техники.

Между тем 23 мая военный эксперт Алексей Леонков заявил, что для обучения украинских летчиков работе с истребителями F-16 потребуется минимум полтора года. В связи с этим высока вероятность, что в конфликте будут задействовать польских и канадских военных под видом украинских.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.