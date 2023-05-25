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Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 25 мая, назвал террористическими заявления заместителя начальника главного управления разведки (ГУР) Украины Вадима Скибицкого о том, что для ведомства российский лидер Владимир Путин является «целью номер один».

При этом Песков подчеркнул важность в данных условиях проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Террористический режим говорит о своих террористических заявлениях. Специальная военная операция более чем оправданна, более чем нужна и должна быть завершена выполнением поставленных целей», — сказал он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в эфире телеканала «Россия-1».

На его вопрос, усилена ли охрана президента после подобных заявлений, официальный представитель Кремля заявил, что российские службы безопасности «знают свою работу».

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Днем ранее Скибицкий в интервью изданию Welt назвал президента России главной целью ГУР. Он отметил, что приоритетной целью ГУР является уничтожение «командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать». По его словам, Путин находится во главе этого списка.

В ночь на 3 мая была совершена попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

После этого, 16 мая, руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство имеет отношение к терактам против медийных лиц в России.

Тогда же Песков заявил, что Москва решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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