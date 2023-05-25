В разведке Украины назвали Путина своей главной целью

Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий назвал президента РФ Владимира Путина главной целью своего ведомства. Соответствующее заявление он сделал 24 мая в интервью газете Die Welt.

Скибицкий отметил, что приоритетной целью ГУР является уничтожение «командира подразделения, который отдает своим людям приказ атаковать». По его словам, Путин находится во главе этого списка.

«Путин, потому что он координирует и решает, что происходит», — заявил он.

Также Скибицкий сообщил, что киевские власти не будут подрывать Крымский мост, оставив его в качестве пути для отступления российских войск. При этом он пригрозил разрушить порт Мариуполя, назвав его одним из ключевых логистических пунктов.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Между тем 16 мая руководитель ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ведомство имеет отношение к терактам против медийных лиц в России.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ, заявление является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.