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Во Франции заявили об угрозе для общества от вернувшихся с Украины наемников

Французский депутат Абоманголи: возвращающиеся с Украины наемники опасны для общества
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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Французские граждане, принимающие участие в конфликте на Украине, «представляют реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности» Франции, так как они нередко придерживаются радикальных ультраправых взглядов, а по прибытии на Украину получают боевой опыт и укрепляются в своей «смертоносной» идеологии. Такое мнение депутат французского парламента Надеж высказала в обращении к правительству.

Она уведомила министра внутренних дел и заморских территорий о деле 400 французских граждан, присоединившихся к украинскому театру военных действий.

«Из этих 400 человек, по оценке Генеральной дирекции внутренней безопасности, за оружие могли взяться сто человек, из которых около 30 — представители ультраправых», — цитирует текст обращения Lenta.Ru.

Она сослалась на информацию Национальной антитеррористической прокуратуры, которая в 2021 году сообщила, что «некоторые представители французских ультраправых используют вооруженные конфликты для борьбы за свою смертоносную идеологию».

«Эти активисты приобрели боевой опыт, и у них развился явный аппетит к оружию, что представляет реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности по их возвращении во Францию», — заявила парламентарий.

Абоманголи напомнила о случае с двумя вернувшимися с Украины неонацистами, среди которых был бывший военнослужащий, ранее лишенный звания из-за использования нацистских лозунгов и подстрекательства к убийствам. Так, 22 апреля их задержали с магазинами для автоматов и другим боевым оружием.

В связи с этим депутат потребовала у французского МВД разъяснить, какие меры предпринимаются ведомством для разрешения сложившейся ситуации.

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Ранее, 17 мая, депутат национального собрания Франции Тома Порт высказал опасение, что во Франции растет уровень насилия со стороны активистов, которые придерживаются ультраправых взглядов, а правоохранительная система страны продолжает бездействовать в отношении таких радикалов.

9 мая журналист Кит Кларенберг заявил, что в Европе возросла угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины, сообщает телеканал «360».

По его словам, в боевых действиях в Донбассе участвуют сотни представителей радикальных движений из разных стран, в том числе из Франции.

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