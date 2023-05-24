Во Франции заявили об угрозе для общества от вернувшихся с Украины наемников

Французские граждане, принимающие участие в конфликте на Украине, «представляют реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности» Франции, так как они нередко придерживаются радикальных ультраправых взглядов, а по прибытии на Украину получают боевой опыт и укрепляются в своей «смертоносной» идеологии. Такое мнение депутат французского парламента Надеж высказала в обращении к правительству.

Она уведомила министра внутренних дел и заморских территорий о деле 400 французских граждан, присоединившихся к украинскому театру военных действий.

«Из этих 400 человек, по оценке Генеральной дирекции внутренней безопасности, за оружие могли взяться сто человек, из которых около 30 — представители ультраправых», — цитирует текст обращения Lenta.Ru.

Она сослалась на информацию Национальной антитеррористической прокуратуры, которая в 2021 году сообщила, что «некоторые представители французских ультраправых используют вооруженные конфликты для борьбы за свою смертоносную идеологию».

«Эти активисты приобрели боевой опыт, и у них развился явный аппетит к оружию, что представляет реальную долгосрочную угрозу внутренней безопасности по их возвращении во Францию», — заявила парламентарий.

Абоманголи напомнила о случае с двумя вернувшимися с Украины неонацистами, среди которых был бывший военнослужащий, ранее лишенный звания из-за использования нацистских лозунгов и подстрекательства к убийствам. Так, 22 апреля их задержали с магазинами для автоматов и другим боевым оружием.

В связи с этим депутат потребовала у французского МВД разъяснить, какие меры предпринимаются ведомством для разрешения сложившейся ситуации.

Ранее, 17 мая, депутат национального собрания Франции Тома Порт высказал опасение, что во Франции растет уровень насилия со стороны активистов, которые придерживаются ультраправых взглядов, а правоохранительная система страны продолжает бездействовать в отношении таких радикалов.

9 мая журналист Кит Кларенберг заявил, что в Европе возросла угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины, сообщает телеканал «360».

По его словам, в боевых действиях в Донбассе участвуют сотни представителей радикальных движений из разных стран, в том числе из Франции.