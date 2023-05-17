Во Франции выразили беспокойство из-за роста насилия со стороны ультраправых

Во Франции растет уровень насилия со страны активистов, которые придерживаются ультраправых взглядов, а правоохранительная система страны продолжает бездействовать в отношении таких радикалов. С соответствующим парламентским запросом депутата Национального собрания Франции Томы Порта ознакомилась Lenta.Ru 17 мая.

Парламентарий адресовал свое обращение главе МВД Франции Жеральду Дарманену. Он потребовал разъяснений относительно ситуации с праворадикальными настроениями в стране.

Он отметил, что префект парижской полиции Лоран Нуньес недавно подтвердил, что службы префектуры Парижа очень внимательно следят за ультраправым движением.

«Относительно этого заявления и делается парламентский запрос, поскольку префектура санкционировала демонстрацию, которая состоялась 6 мая 2023 года по призыву «Комитета 9 мая» и во время которой многие участники маршировали в масках или черной балаклаве и с флагами с изображением кельтского креста — символа превосходства белой расы», — заявил парламентарий.

Он добавил, что это разрешение вызвало возмущение, с учетом того, что в то же время парижская префектура запретила любое собрание на церемонии 8 мая у Триумфальной арки на День Победы, который отмечается во Франции 8 мая.

«Это не первый случай, когда действия или бездействие парижской префектуры против крайне правых вызывают беспокойство. Так, 19 марта 2022 года в центре Парижа был убит бывший аргентинский игрок сборной по регби Федерико Мартин Арамбуру, а главным подозреваемым является Лоик Ле Приоль, бывший солдат и член ультраправого движения «Группа совместной обороны», — напомнил Порт.

Порт обратился к главе МВД Франции с двумя вопросами: как он оценивает действия правоохранителей в контексте убийства Арамбуру и какова его нынешняя стратегия в отношении правых радикалов в контексте роста насилия со стороны членов подобных организаций.

9 мая журналист Кит Кларенберг заявил, что в Европе возросла угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины.

По его словам, в боевых действиях в Донбассе участвуют сотни представителей радикальных движений из разных стран, в том числе из Франции.