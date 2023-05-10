Реклама
Прямой эфир
Мир
Маск опроверг слухи о соглашении с экс-ведущим Fox News о запуске шоу в Twitter
Происшествия
В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции
Мир
В МИД Британии усомнились в роли контрнаступления ВСУ в конфликте
Мир
В США назвали сроки появления беспилотных танковых сил
Мир
Генсек НАТО заявил об отсутствии планов принимать в альянс страны Азии
Мир
Американский генерал назвал победу Украины главным страхом Запада
Мир
Источник назвал подход РФ на переговорах по зерновой сделке конструктивным
Мир
В США признали уязвимость ПВО Patriot на Украине перед ВС РФ
Мир
Генерал США назвал угрожающими темпы модернизации китайской армии
Мир
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Мир
Пушков заявил о проигрыше США схватки за Сирию
Происшествия
В Курганской области потушили все угрожавшие населенным пунктам пожары
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Камчатке
Сюжет:

На Западе заявили о растущей угрозе неонацистского террора в Европе из-за Украины

Grayzone: вернувшиеся с Украины боевики повышают риск неонацистского террора в Европе
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Европе возросла угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины. Об этом 9 мая сообщил журналист Кит Кларенберг в материале для издания Grayzone.

По его словам, в боевых действиях в Донбассе участвуют сотни представителей радикальных движений из разных стран, в том числе из Франции. При этом после возвращения они пытаются привезти с собой «ужас украинских полей сражений».

Автор статьи напомнил, что ранее полиция задержала в Париже двух неонацистов, прибывших с Украины. Одного из них уволили из армии из-за поддержки нацизма, а второй был ультраправым активистом. Кроме того, в Италии арестовали пятерых членов группировки, поддерживающих связь с одним из террористических украинских батальонов.

Кларенберг также отметил, что США и их союзники активно способствуют распространению неонацизма на Украине. При этом финансовая и военная поддержка Киева со стороны Запада может в скором времени закончиться, что вынудит радикальных боевиков бежать обратно в свои страны.

«Они принесут с собой боевой опыт, а во многих случаях и элитную западную военную подготовку. Высококачественное оружие и боеприпасы будут в изобилии доступны на черном рынке из-за массовых поставок оружия в Киев в ходе конфликта», — подчеркнул журналист.

«Идеология нацизма вновь создает угрозы безопасности нашей страны»
Путин рассказал, как РФ может отреагировать на действия Запада и в чем сейчас заключается основная задача россиян

Ранее, 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что неонацистскому киевскому режиму придет конец. Она указала, что украинский народ был взят в заложники, а его национальную идентичность пытаются искусственно изменить с помощью пропаганды.

До этого, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нацистский режим Киева не может представлять интересы жителей Донбасса.

19 апреля, МИД РФ указал на неонацистскую диктатуру киевского режима. В ведомстве отметили, что Киев попытался скрыть авторитарную систему введением военного положения. В министерстве пояснили, что эта система подразумевает абсолютную узурпацию власти, внесудебные расправы, жесткую цензуру, фактическую ликвидацию независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023