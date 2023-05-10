В Европе возросла угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины. Об этом 9 мая сообщил журналист Кит Кларенберг в материале для издания Grayzone.

По его словам, в боевых действиях в Донбассе участвуют сотни представителей радикальных движений из разных стран, в том числе из Франции. При этом после возвращения они пытаются привезти с собой «ужас украинских полей сражений».

Автор статьи напомнил, что ранее полиция задержала в Париже двух неонацистов, прибывших с Украины. Одного из них уволили из армии из-за поддержки нацизма, а второй был ультраправым активистом. Кроме того, в Италии арестовали пятерых членов группировки, поддерживающих связь с одним из террористических украинских батальонов.

Кларенберг также отметил, что США и их союзники активно способствуют распространению неонацизма на Украине. При этом финансовая и военная поддержка Киева со стороны Запада может в скором времени закончиться, что вынудит радикальных боевиков бежать обратно в свои страны.

«Они принесут с собой боевой опыт, а во многих случаях и элитную западную военную подготовку. Высококачественное оружие и боеприпасы будут в изобилии доступны на черном рынке из-за массовых поставок оружия в Киев в ходе конфликта», — подчеркнул журналист.

Ранее, 3 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность в том, что неонацистскому киевскому режиму придет конец. Она указала, что украинский народ был взят в заложники, а его национальную идентичность пытаются искусственно изменить с помощью пропаганды.

До этого, 24 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нацистский режим Киева не может представлять интересы жителей Донбасса.

19 апреля, МИД РФ указал на неонацистскую диктатуру киевского режима. В ведомстве отметили, что Киев попытался скрыть авторитарную систему введением военного положения. В министерстве пояснили, что эта система подразумевает абсолютную узурпацию власти, внесудебные расправы, жесткую цензуру, фактическую ликвидацию независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.