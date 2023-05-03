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Захарова предрекла конец неонацистского киевского режима

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 3 мая выразила уверенность в том, что неонацистскому киевскому режиму придет конец.

«Планам тех, кто взял украинский народ в заложники и искусственно, методами геббельсовской пропаганды пытается изменить его национальную идентичность, оторвать от тех, с кем есть единое историческое прошлое и настоящее, не суждено сбыться», — заявила она на брифинге.

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24 апреля министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что нацистский режим Киева не может представлять интересы жителей Донбасса.

Ранее, 19 апреля, МИД РФ указал на неонацистскую диктатуру киевского режима. Ведомство отметило, что Киев попытался скрыть авторитарную систему введением военного положения. Министерство пояснило, что такая система подразумевает абсолютную узурпацию власти, внесудебные расправы, жесткую цензуру, фактическую ликвидацию независимых СМИ и уничтожение политической оппозиции.

В середине марта Захарова предрекла справедливый приговор украинским неонацистам и их западным покровителям. Так она прокомментировала высказывания премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая сравнила действия РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса с ударами авиации СССР по территории Эстонии во время Прибалтийской операции в 1944 году.

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