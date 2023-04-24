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Лавров заявил о невозможности Киева представлять интересы жителей Донбасса

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Нацистский режим Киева не может рассматриваться как представляющий интересы жителей Донбасса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе выступления на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации.

«Любому беспристрастному наблюдателю очевидно, что нацистский киевский режим никак не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты кровавого госпереворота в феврале 2014 года и против которых за это путчисты развязали войну», — сказал глава российской дипломатии.

Глава МИД России в понедельник принимает участие в одном из центральных мероприятий председательства РФ в СБ ООН — открытых дебатах на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

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Также пройдут переговоры Лаврова с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Они могут затронуть тему зерновой сделки, а также позицию ООН в отношении конфликта на Украине.

В октябре 2022 года Лавров отметил, что государственный переворот в 2014 году на Украине был совершен под лозунгами нацистов и поддержан западными странами. Тем самым Запад встал на сторону тех, кто хочет возродить нацизм.

По его словам, США активно готовили госпереворот, а Евросоюз (ЕС) его покорно принял. Запад встал на сторону тех, кто хочет возродить нацизм, указал дипломат.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

С 2014 года киевский режим вел военные действия против жителей Донбасса, не принявших итоги госпереворота в Киеве.

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