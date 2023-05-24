Путин установил выплаты семьям при гибели сотрудников МЧС РФ в зоне СВО

Президент РФ Владимир Путин в среду, 24 мая, установил единовременные выплаты семьям в 5 млн рублей в случае гибели сотрудников МЧС России в зоне спецоперации (СВО), 3 млн рублей — при ранении. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — говорится в документе.

8 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал подготовку новых решений по социальной поддержке участников СВО, назвав повышение их социальной защищенности значимым направлением работы правительства. Он рассказал, что правительство уже скорректировало правила для добровольцев, которым была оформлена инвалидность из-за ранения, травмы или заболевания. Благодаря этому они смогут одновременно получать две пенсии, одна из которых — по инвалидности, а также различные компенсации. Кроме того, Мишустин сообщил, что кабмин одобрил и инициативу Госдумы о предоставлении ежемесячного денежного пособия вдовам ветеранов боевых действий.

21 ноября прошлого года президент РФ подписал закон, освобождающий от налогообложения материальную помощь участникам СВО по защите Донбасса. Документ вносит изменения в Налоговый кодекс России.

Ранее, 19 ноября, российский лидер сказал, что каждому мобилизованному должны выплачивать как минимум 195 тыс. рублей в месяц и военные должны быть обеспечены своевременными выплатами.

Как заявил Путин 2 ноября, поддержка военнослужащих, которые участвуют в СВО, является святой обязанностью властей. Он обратил внимание на то, что это относится в том числе и к тем мобилизованным, которые только начинают принимать участие в спецоперации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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